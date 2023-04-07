مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. كيف تعامل الشافعي مع من خالفه الرأي؟

دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 حول كيف تعامل الشافعي مع من خالفه الرأي؟.. و حجته في إجماع المسلمين بما ليس فى الكتاب أو السنة، المسألة التي أثارها الشيخ إدريس الذي يجسد شخصيته الفنان أمير صلاح الدين، عندما وجه له سؤال: «ما الحجة في دين الله؟»، ليرد عليه الإمام: «كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين»، فرد عليه الشيخ إدريس: «من أين تقول ذلك؟».

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

وتناول مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 حجة الإمام الشافعي التي توصل إليها بعد التفكير الشديد في المسألة، حتى اهتدى إلى الدليل قائلا: «أمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به فى أن إجماع المسلمين لازم إن شاء الله، ومن قال بما تقول جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِر بلزومها، والإجماع بما ليس فيه كتاب أو سنة هو فى مرتبة أقل من السنّة وليس مثلها ولا داخلا فيها، ولا يسار لشىء غير الكتاب والسنة وهما موجودان إنما يؤخذ العلم من أعلى".

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

كانت تلك الحجة التي أستند إليها الشافعي الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، وهو ما اعتاد عليه الشافعي دائما في تقديم الحجة والدليل مع كل من يختلف معه، فخلال الحلقة الخامسة من رسالة الإمام، اختلف أحد الطلاب مع الشافعي حول تعدد المناهج الفقهية، فكان رد الإمام عليه: "من المفروض أن نتعلم تلك المناهج دون الاقتصار على منهج واحد فقد، فلابد من تعلم منهج الإمام مالك وأبى حنيفة والليث بن سعد، ليرد عليه المتلقي: أنصحك بقراءة الموطأ للإمام مالك، وهو ما جعل الشافعى يرد عليه ويقول له قولا حاسما من أقوال الإمام: "تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي.. وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَة.. فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ.. مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه.. وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي.. فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَة" واستكمل كلامه قائلا: أما عن الموطأ فاحفظه عن ظهر قلب ..أما عن المبدأ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا".

مسلسل رسالة الإمام

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 رد الشافعي بالحجة حول على شبهة الانتفاع بشحوم الميتة، عندما سأله شاب ثائرا: ما قولك فى قول رسول الله إن الله تعالى ورسوله حرّم الميتة ـ تعلمنا أن رجلا سأل رسول الله فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنهُ يُطلى بها السفنُ ويُدهنُ بها الجلودُ، ويَستصبِحُ بها الناسُ ؟ فقال: لا! هو حرامٌ.

ورد الشافعى حينها في ختام المناظرة قائلا: "حجتي ما روى عن ميمون أن رسول الله قال: إذا دبغ الإيهاب فقد طهر". ويستشهد الشيخ بحديث ابن عقيم يحرم الانتفاع بشحوم الميتة، لكن كان رد الشافعى عيله إن ابن عقيم لم يلتق رسول الله يوما وما كان من أصحابه وحديثه مضطرب الإسناد ومرسل .