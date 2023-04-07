مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. هل يؤدب الوالي ابنه ضربا بالسياط؟

تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، الذي يجسد بطولته الفنان خالد النبوي، وصول والى مصر العباس بن موسى بن عيسى، الذي يجسد دوره الفنان فراس سعيد، في أول ظهور له، ولقائه مع الأحواف، ليحرر ابنه منهم بناء على رسالة أرسلها إلى «صهيب» كبير الأحواف، الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، تناولت الحلقة الماضية مضمونها، قبل أن يلتقي الوالي معه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

خلال لقاء الوالي مع صهيب في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، طلب الوالي من صهيب، أن يعاقب ابنه أمام الجميع فيكون عبرة، ليرد صهيب، قائلا: «في الصحراء عندما يخطئ صبي يجلد بسوط فلا ينساه وأسقط حقي في أن يعاقب أمام الجميع، ويترك هذا الصوب علامة على ظهر الأمير، أحفظ به ماء وجهي أمام الأحواف، ولا يكون ذلك على مرأى من العامة، فهو أمير في النهاية، وللأمير مهابة، يجب أن تحفظ وإن الأمر لك».

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، رد والي مصر «العباس» على «صهيب»، عندما طلب منه تأديب ابنه الأمير ضربا بالسوط الذي كان يحمله في يده، قائلا: «جئتك إلى هنا ولا أريد أيضًا أن تدخل على الفسطاط على دم، حتى لو كان الثمن تأديب ولدى، سأحشد أولا ثم سأطلب بالحسنى أن يسلموا الإمارة».

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام يتناول تفاصيل شخصية الإمام الشافعي، ليسرد في إطار درامي أهم المحطات في حياة العالم الجليل محمد ابن إدريس الشافعي، الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، ورحلته العظيمة حتى استقراره في القاهرة مع مذهبه وتلاميذه.