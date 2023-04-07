مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16.. الشيخ إدريس يضع الشافعي في موقف محرج

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 اليوم، حول حلقة الإمام الشافعي في المسجد الكبير بين طلابه، ليأتي إليه الشيخ إدريس ويوجه له سؤالًا: «ما الحجة في دين الله؟»، ليرد عليه: «كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المؤمنين»، فرد عليه الشيخ إدريس: «من أين تقول ذلك؟».

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ليرد عليه الشافعي خلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16: «اتقصد أنك تريد دليلا على أن إجماع المؤمنين حجة في دين الله»، فرد الشيخ إدريس: «أريد الحجة من كتاب الله »، وأنفض الطلاب من حول الإمام الشافعي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16

ثم انتقلت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16 إلى بيت حفيدة رسول الله السيدة نفيسة التي تجسد دورها الفنانة فرح بسيسو، ليدور حوار بينها وبين زينب بنت الإمام الشافعي التي تجسد دورها الفنانة فاتن سعيد، كالآتي:

السيدة نفيسة: «عيناكي تنطقان بسؤال صمت عنه اللسان».

زينب: «سامحيني يا عمتي أردت الاطمئنان عليكِ فحسب».

السيدة نفيسة: «بأفضل حال والحمد لله، وكيف لا أكون وقد من علي الله بنعم لا تعد ولا تحصى».

السيدة نفيسة: «قول لي يا زينب، ماذا أعجبكِ في أرض مصر؟».

زينب: «النيل، لم أرى نهر كهذا والهواء عليل والجامع الكبير يكاد لا يخلو من البشر وهذا الدار وانت يا عمتي».

السيدة نفيسة: «كما ذكرتي والناس سبحان ملك الناس، كأنه يزرع في كل زمان بذرة خير فتثمر بإذنه ثمر لا مثيل له».

رسالة الإمام الحلقة 16

وفي مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16، عاد المشهد إلى الإمام الشافعي الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، وبجواره الشيخ إدريس الذي يلعب دوره أمير صلاح الدين، وهو يردد آية من القرآن الكريم: «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي».

والشافعي ما زال يتفقد ويفكر ويبحث عن الحُجة في كتاب الله، ثم ذهب يوسف تلميذ ورفيق الشافعي ويلعب جوره خالد أنور، إلى الشيخ إدريس، وألقى عليه السلام، ليرد إدريس السلام، ثم سأله: «لماذا فعلت ذلك يا شيخ؟، كان من الممكن أن تسأل الإمام منفردًا ليس في قلب حلقته؟».

الحلقة 16

ليرد الشيخ «إدريس» خلال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 16: «استاذنته لأسال فأذن لي، وهو من الأجواد الذين لا يردون السائل».

يوسف: «نعم ولكن ما الذي تريده من سؤالك».

إدريس: «لماذا تجلس في حلقته وتلازمه حتى صرت أقرب تلاميذه إليه».

يوسف: «لأخذ من علمه».

إدريس: «وأنا كذلك لأخذ من علمه وأحسبه من الراسخين فيه، فلا تقلق عليه يا يوسف» وتركه الشيخ إدريس وذهب مستغفرًا الله.