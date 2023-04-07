اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إفطار «الأسمرات» مائدة واحدة تجمعنا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

إفطار «الأسمرات» مائدة واحدة تجمعنا..الرئيس يشارك فى «مأدبة الأسرة المصرية» مع أهالى الحى ويتفقد معرض الأسر المنتجة

الرئيس: نحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين «السيسى» يتفقد مشروعات الطرق والمحاور بالجيزة: تحقق عوائد اقتصادية بالحد من تكلفة الوقت والوقود

«السيسى»: تكلفة المساكن البديلة للمناطق العشوائية تصل 300 مليار جنيه بسعر السوق الحالى

«حياة كريمة» تسعى لتحسين حياة 60 مليون مواطن فى الريف المصرى ونعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر.. والمشروعات التنموية الجديدة تستهدف خلق عمل للشباب.. ونسعى لتوفير مليون فرصة سنوياً

السيدات للرئيس: «مفيش كلام يوفيك حقك وكلنا فى ضهرك وربنا ينصرك

ومبادرة جيل جديد تعيد تربية أولادنا وشرف لينا إنك موجود معانا النهارده»

مدير «التنمية الحضارية»: نستهدف تعميم تجربة «الأسمرات» فى كل مشروعات الإسكان البديل.. ونقوم بتصدير سبح وملابس وسجاد من ورش الحى

برلمانيون: إفطار «السيسى» مع الأهالى دليل على بساطة قائد وطنى عظيم يشعر بالمصريين ويؤكد حرصه على خلق جسور تواصل ممتدة معهمرئيس الوزراء: أولوية للبت فى الشكاوى الخاصة بـ«الصحة والحماية الاجتماعية»

وزير الإسكان: مد مهلة بناء الأراضى الصغيرة بالمدن الجديدة دون مقابل

طولها وصل نحو 1000 متر واتسعت لنحو 7 آلاف شخص«المطرية» تحتفل بأكبر مائدة إفطار: هى دى مصر.

مسلمون ومسيحيون شاركوا فيها.. و«على»: الأهالى إيد واحدة.. و«سامح»: مشهد صعب يتكرر فى بلد تانى

التجهيزات بدأت يوم 7 رمضان.. وشراء اللحوم قبل حفل الإفطار بـ3 أيام.. والمحاشى والطواجن على «ستات العزبة»

خطة التمويل: الأهالى عملوا جمعية والكل ساهم.. ورفضوا التبرعات الخارجية.. و50 طباخاً شاركوا فى إعداد الطعام

مراكز الإصلاح والتأهيل..«مصر بلا غارمين ولا غارمات».

الصفحة الثانية

الرئيس يشارك فى «مأدبة الأسرة المصرية» مع أهالى الحى.. ويتفقد معرض الأسر المنتجة

«السيسى»: تكلفة المساكن البديلة للعشوائيات 300 مليار جنيه بسعر السوق

لو ربنا وفّقنا وعرفنا نعمل تعليم قوى هنبقى فى حتة تانية.. و«حياة كريمة» تسعى لتحسين حياة 60 مليون مواطن فى الريف المصرى.. ونعمل

على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر.. والمشروعات التنموية الجديدة تستهدف خلق فرص عمل للشباب ونسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنوياً

طفلة تفاجئ الرئيس السيسى بقصيدة شعرية

«السيسى» لطالب فى مبادرة جيل جديد: «لازم تصدق حلمك»

«نعمة»: «ابنى مشارك فى مبادرة جيل جديد.. والمبادرة بتعيد تربية أولادنا»السيدات لـ«السيسى»: مفيش كلام يوفّيك حقك.. وكلنا فى ضهرك

الصفحة الثالثة

برلمانيون عن مشاركة الرئيس بحفل الإفطار: قائد وطنى يشعر بالمصريين

الرئيس حريص على التواصل مع الشعب ومشاركته لفتة إنسانية تعكس البساطة والإنسانية.. و«عابد»: حرصه دائم على البسطاء وتوفير الحياة الكريمة لهم

«عبدالقادر»: الدولة تهتم بمواطنيها وترصد احتياجاتهم وتوفر الدعم لهم.. و«محسب»: تشكيل لجنة العفو الرئاسى أكبر ثمار إفطار الأسرة المصرية العام الماضى

الرئيس السيسى يتفقد معارض الأسر المنتجة على هامش حفل الإفطار فى الأسمرات أمس الأول.

حسن الغندور: نقلنا 18 ألفاً و300 أسرة إلى حياة آدمية كاملة بشنطة الملابس فقطشوقى سعدان: مهمتنا بناء الإنسان واكتشاف المواهب وتدريب السيدات

مدير التنمية الحضارية: نستهدف تعميم «الأسمرات» فى مشروعات الإسكان البديل

مدير «ثقافة الأسمرات»: لدينا فنون شعبية وكورال أطفال وننظم فعاليات مختلفة

«عم محمد» على كرسى متحرك: الرصيف والشوارع بيساعدونى على الحركة

الصفحة الرابعة

«المطرية» تحتفل بأكبر مائدة إفطار: مسلمون ومسيحيون يرفعون شعار «أهل وعزوة».. والإفطار يجمع من الحبايب «آلاف»

«على»: أهالى المنطقة إيد واحدة.. و«سامح»: حاسين بفخر والمشهد صعب يتكرر فى بلد تانىضيوف المائدة: «أسامة» يشارك بتوزيع الشيكولاتة.. وإندونيسى ينبهر بالأجواء

50 طباخاً يطعمون الصائمين بما لذ وطاب بمساعدة «ستات العزبة»

التجهيزات بدأت يوم 7 رمضان.. وشراء اللحوم قبل حفل الإفطار بـ3 أيام.. والجميع يشارك فى إعداد الطعام «سعيد»: «شايف الفرحة.. وبتمنى كل المناطق تعمل كده»

خطة التمويل: «عملنا جمعية والكل ساهم.. والتبرعات الخارجية مرفوضة»

الصفحة الخامسة

مبادرة لإحياء ذكرى قارئ قرآن.. «حسّك فى الدنيا يا شيخ حسنى»

«رحمة» تنشر البهجة وتوزع هدايا رمضان فى الشوارع: بفرَّح الناس

أبناء «القوصى» يحفظون وصيته: عندنا أكبر «مائدة إفطار» بالصعيد

الصفحة السادسة

مراكز الإصلاح والتأهيل.. مصر بلا غارمين ولا غارمات

«الداخلية» تُعلى من ثقافة حقوق الإنسان فى كافة المواقع الشرطية باعتبارها من ضرورات العمل الأمنى.. والتشغيل التجريبى لمراكز الإصلاح والتأهيل فى «العاشر وأخميم الجديدة و15 مايو» لتحل كبديل لعدد من السجون التقليدية

الرئيس السيسى أطلق فى 20 مارس مبادرة «مصر بلا غارمين ولا غارمات»وزارة الداخلية أنشأت مراكز الإصلاح والتأهيل وفق معايير حقوق الإنسان العالمية«الراعى»: «مصر بلا غارمين» دليل وبرهان على ما وصلت إليه من نجاح بملف حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة

صحفى بـ«الوطن» يحصل على درجة «الماجستير» عن أساليب الكتابة بتقدير امتياز

سام ألتمان: «الشات» خالٍ من العيوب لأنه أنشئ لمعالجة مخاطر تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى

مبتكر «ChatGPT»: التطبيق لا يهدد وظائف البشر.. وهدفه زيادة الكفاءة والإنتاجية

الصفحة السابعة

تغييرات ورسائل«كولر» يرفع حالة الطوارئ فى الأهلى قبل نهائى الكأس.. وقلق

من رباعى بيراميدز المرعب.. والمدرب يوجه رسالة لـ«الفولت العالى»

مهمة خطيرة صافرة مصرية.. مدحت عبدالهادى يقود الزمالك أمام البنك الأهلى وتقرير مفصل عن اللاعبين.. واحتواء أحمد فتوح

اتحاد الكرة يسابق الزمن لوجود تقنية الـ«VAR» فى لقاء «الأحمر والسماوى»

الريال يرصد 240 مليون يورو لضم «هالاند».. والسيتى يتحرك لتأمينه من أطماع «الملكى»

الصفحة الأخيرة

«حضرة العمدة» ينتصر للمرأة.. وكل راجل هيلاقى نفسه فى «مذكرات زوج»

آلاء جاويش: شاركت فى «المحمية» بالصدفة.. ودورى بعيد عن شخصيتى الحقيقية

مؤدية صوت نجمة البحر: «يحيى وكنوز» أثبت أننا قادرون على تقديم محتوى درامى هادف للأطفال