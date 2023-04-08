أماكن للخروج في عيد الفطر بجنوب سيناء بأقل تكلفة.. بينها شواطئ وحدائق

بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المعظم، زادت عمليات البحث عن أماكن للخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة بجنوب سيناء 2023، استعدادا لقضاء إجازة العيد، حيث تمتلك محافظة جنوب سيناء التي واحدة من أكبر المحافظات حجما، حيث تصل مساحتها إلى نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وتمتد بين ساحلي خليج العقبة والسويس، ويبلغ طول سواحل المحافظة 600 كيلومتر.

أماكن للخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة بجنوب سيناء

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن المحافظة ميزها الله سبحانه وتعالى بموقعها المتميز، حيث تملك مقومات سياحية لا توجد في محافظة أخرى، بالتالي تكثر المناطق التي يستطيع المواطنون والسياح قضاء الإجازات بها، مشيراً إلى أنه يوجد أماكن للخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة في جنوب سيناء 2023.

الشواطئ العامة بالمجان

وأكد اللواء خالد فودة في تصريحاته، أنه المحافظة لديها شواطئ ساحرة على خليجي السويس والعقبة بطول 600 كيلومتر تقريبا، موضحا أن جميع المدن المطلة على هذه السواحل الكبيرة شرقا وغربا تملك شواطئ عامة مفتوحة للجمهور بالمجان ومزودة بكل الخدمات.

وأضاف المحافظ في تصريحاته، أن الشواطئ العامة هي أحد اشهر أماكن للخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة في جنوب سيناء 2023 لأنها بالمجان، حتى مدينة شرم الشيخ يوجد بها شاطئ مجاني، مؤكدا أن مواطني محافظة جنوب سيناء يفضلون قضاء العطلات على الشواطئ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وبالتالي فرصة جيدة لنزول الماء والاستمتاع بالسباحة.

أماكن للخروج في عيد الفطر 2023

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن هناك مجموعة من الحدائق العامة في بعض المدن وهي مفتوحة أيضا بالمجان للجميع، وهي تكتظ بالمواطنين خلال إجازة عيد الفطر، خاصة في الليل حيث تنخفض الحرارة، بينما تتمثل أماكن للخروج في عيد الفطر في جنوب سيناء 2023 صباحا في الشواطئ العامة والتنزهات المتنوعة.

وأشار إلى أن هناك أماكن للخروج في العيد في جنوب سيناء متنوعة، حيث يوجد أيضا شارع 306 في مدينتي طور سيناء ورأس سدر، ويضم كافيهات ومطاعم ومناطق «سكيتنج»، والتي تجذب الشباب والفتيات من مختلف الأعمار.

ممشى دهب السياحي

كما وصف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أماكن الخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة بجنوب سيناء، بأنها كثيرة ومنتشرة في كل المدن، ففي مدينة دهب يوجد الممشى السياحي الذي يعتبر إضافة للمدينة وميدان دهب سكوير وهي مناطق مجانية ومزودة بكل الخدمات.

كما أن هناك أماكن للإقامة وقضاء عطلات عيد الفطر بأقل سعر منتشرة في كل المدن السياحية، حيث يوجد في شرم الشيخ نادي الرياضات البحرية وبيت الشباب والإقامة فيهما رخيصة للغاية، وهي أقل تكلفة، كما يمكن الاستمتاع بالخروج في شرم الشيخ في السوق التجاري القديم وخليج نعمة، بالإضافة إلى الممشى السياحي الذي يمتد من السوق التجاري حتى خليج نعمة.

شواطئ رأس سدر

فيما أكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة هي أقرب مدينة سياحية بجنوب سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا، وبالتالي تستقبل آلاف المواطنين خلال إجازة عيد الفطر، لأن المدينة تعتبر من أماكن الخروج في عيد الفطر بأقل تكلفة في جنوب سيناء.

وقال إن هناك شواطئ بالمجان مفتوحة أمام الجمهور ويوجد بها كل الخدمات من كافتيريات وحمامات، بالإضافة إلى أن أسعار المأكولات والمشروبات مثل باقي المحافظات رخيصة، مشيرا إلى وجود شواطئ برسوم بسيطة مقابل خدمة وهي من أقل المدن على مستوى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر، كما أن العيون الكبريتية واحدة من أماكن الخروج في عيد الفطر بدون تكلفة.

الوديان والصحاري

بينما قال الشيخ سليمان أبو عطيوي، عضو مجلس النواب بجنوب سيناء، إن من أهم مناطق الخروج في العيد بالنسبة لأهالي جنوب سيناء، هي الوديان والصحاري، حيث يفصل أهل سيناء قضاء جزءا من عطلة عيد الفطر في الوديان والصحاري، وتعرف باسم «الحمادة» أو «البر».

ويخرج الرجال في مجموعات ويحملون الأطعمة والمشروبات لقضاء ساعات في المناطق الصحراوية والحماية للاستمتاع بالطبيعة بعيدا عن ضجيج المدن، وتكون هناك حفلات سمر وأمسيات ثقافية وأغاني من التراث البدوي.

وأضاف أن مخيمات نويبع وطابا ودهب تعتبر من أشهر وأهم الأماكن لقضاء إجازة العيد بأقل تكلفة والاستمتاع بالشاطئ والمناطق الخالية من التلوث وسط الطبيعة.

ومن أهم الوديان للخروج في عيد الفطر بجنوب سيناء، وادي الوشواش والأربعين والتلعة وأسلا وعريق وجبال والطويلات ومقرح ومقيرح ووادي غيب ووادي السعال.