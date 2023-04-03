6 أماكن للتنزه في شم النسيم بجنوب سيناء.. منها العيون الكبريتية

تتميز محافظة جنوب سيناء بتعدد الأماكن التي يمكن للأسر الخروج وقضاء الإجازات والعطلات بها، لذا وضعت الأجهزة التنفيذية خطة لاستقبال شم النسيم.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أن المحافظة تتمتع بمقومات سياحية كبيرة، تمتد من طابا حتى رأس سدر، وكل مدينة من المدن التسع بها أماكن مميزة للخروج في شم النسيم الذي يأتي هذا العام خلال شهر رمضان.

أماكن الفسحة والتنزه

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن أماكن الفسحة يوم شم النسيم في المحافظة تتمثل في:

１- الشواطئ العامة على خليجي السويس والعقبة، التي تمتد لمسافة 600 كيلو متر، مثل شواطئ رأس سدر، وشواطئ رأس راية، حيث يفضل المواطنون الشواطئ للاستمتاع بالسباحة في هذا اليوم، خاصة أن درجات الحرارة مرتفعة هذه الأيام.

２- الحدائق العامة، حيث تجد في كل مدينة حديقة أو أكثر، ومسطحات خضراء مزودة بكل الخدمات، وتستطيع الأسرة قضاء شم النسيم بها.

３- المنتجعات السياحية المنتشرة في كل المدن، حيث تخصص الفنادق والمنتجعات برنامجا معينا للسياح والنزلاء للاحتفال بهذه المناسبة.

４- العيون الكبريتية في رأس سدر وحمام موسى بطور سيناء.

５- وادي الوشواش بنويبع.

６- وديان سانت كاترين.

حملات رقابية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التنبيه على مديريتي الصحة والتموين بضرورة تنظيم حملات تموينية على كل المحال التجارية والأسواق قبل موعد شم النسيم، لمراقبة المواد الغذائية التي تباع للجمهور، خاصة الأسماك المملحة، والتأكد من صلاحيتها.

وقرر اللواء خالد فودة رفع درجة الاستعداد بالمدن في شم النسيم، خاصة القطاع الطبي، وتوفير سيارات إسعاف علي الشواطئ العامة والحدائق للتدخل حال حدوث طوارئ.