تفاصيل تخصيص 131 مسجدا وساحة لصلاة عيد الفطر في مدن جنوب سيناء

أعلن الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق على خطة المديرية هذا العام بشأن تحديد أماكن صلاة عيد الفطر المبارك، كما وافق المحافظ اللواء خالد فودة على المقترح المقدم.

وتابع «الرواي»، في تصريح خاص، أنه جرى إرسال أسماء المساجد لكل مدير إدارة بالمدن، حتى يتم إبلاغ رؤساء المدن والمواطنين بالأماكن المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر.

وأضاف، أن وزارة الأوقاف حريصة علي سلامة المواطنين من خلال إعادة فتح دورات المياه للمصلين، وتحديد أماكن صلاة القيام والتهجد بهدف تأمين المصلين والحفاظ على صحتهم، خاصة أن فيروس كورونا المستجد لم ينته بعد ومازال موجودا.

مساجد وساحات صلاة العيد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة جنوب سيناء، الموافقة علي تخصيص 125 مسجدا بمدن ووديان المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وكذلك تخصيص 6 ساحات ملحقة بالمساجد لإقامة الصلاة.

ونفى «الراوي» تخصيص ساحات خارجية لأداء صلاة العيد، موضحاً أن المساجد التي تم الموافقة على تخصيص 34 مسجدا في مدينة الطور، وفي مدينة أبورديس 12 مسجدا، و9 مسجد في مدينة أبوزنيمة، و7 مساجد في مدينة نويبع، ومسجد واحد في طابا، و8 مساجد في مدينة دهب، و21 مسجدا في مدينة رأس سدر، و20 مسجدا في مدينة شرم الشيخ، و13 مسجدا في مدينة سانت كاترين.

أما عن الساحات التي تم تخصيصها للصلاة فهي 6 ساحات تابعة للمساجد، وهي:

１- مسجد السلام بشرم الشيخ.

２- مسجد التقوي نويبع.

３- مسجد الزهراء أبورديس.

４- مسجد الهدي في دهب.

５- مسجد الرحمة براس سدر.

６- مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

تعقيم المساجد

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى وضع خطة تعقيم المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك، وسوف تبدأ عمليات التعقيم تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة غدا الاحد ليلة عيد العيد، مشيرا إلي أن مديرية أوقاف جنوب سيناء تقوم أسبوعيا بحملات تطهير وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة للحفاظ علي المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.