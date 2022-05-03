انتعاشة بمنتجعات جنوب سيناء في ثاني أيام عيد الفطر.. وافتتاح فندقين

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القرى والمنتجعات السياحية بالمحافظة تجذب السياح من كل مكان خلال إجازة عيد الفطر، إذ تتمتع جنوب سيناء بالطقس المعتدل والسواحل التي تطل على خليجي السويس والعقبة، مشيرا إلى أن هناك إقبالا سياحيا كبيرا على المنتجعات السياحية في المدن المختلفة، خاصة رأس سدر وشرم الشيخ.

أضاف «فودة» لـ«الوطن»، أن السياح المصريين يقضون الإجازات بعيدا عن صخب محافظات الوادي والدلتا، للاستمتاع بالهدوء ونقاء الجو، والاستمتاع بمياه البحر ومشاهدة الشعب المرجانية، والحفلات الجبلية.

ارتفاع نسب الإشغالات السياحية في جنوب سيناء

أكد المحافظ، أن عيد الفطر هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، إذ تصل الإجازة إلى 8 أيام، لذا فمعظم الأسر فضلت التوجه إلى جنوب سيناء لقضاء الإجازة في القرى والفنادق السياحية، مشيرا إلى أن نسبة الإشغالات السياحية هذا العام مرتفعة مقارنة بالظروف الراهنة التي تمر بها بعض الدول.

وقال اللواء خالد فودة، إن نسب الاشغالات في مدينة رأس سدر 100%، وفي شرم الشيخ 70%، دهب 90%، نويبع وطابا 90%، سانت كاترين 70%.

افتتاح فندقين بشرم الشيخ

وأكد محافظ جنوب سيناء أن قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، تحتاج نحو 30 ألف غرفة فندقية فئة الخمس نجوم، لذا جرى إصدار حزمة قرارات للنهوض بالفنادق والمشروعات المتعثرة في مدينة شرم الشيخ، من أجل الاستعداد للمؤتمر، خاصة أن هناك فنادق متوقفة ولا تعمل وفنادق أخرى لم تكتمل.

أضاف أنه جرى افتتاح فندقين بطاقة 450 غرفة فندقية في شرم الشيخ، استعدادا لاستضافة قمة المناخ بمشاركة 30 ألف شخص من مختلف الجنسيات.