عمرو مهران لقناة الناس: الشيطان يستخدم التهويل والتضخيم ضد الإنسان

قال عمرو مهران، الداعية الإسلامي، إن الشيطان يستخدم أداتي التهويل والتضخيم ضد صاحب الطلب، إذ يقوم بخلق شعور ضيق بداخل الإنسان بسبب كبر المشكلات المحيطة به وزيادتها إلى جانب عدم وجود أحد يساعدك على هذا الحمل، مشيرًا إلى أن الشيطان يوسوس للإنسان بأن كل من حوله لا يقف بجواره في الشدائد وأنه يواجه الصعاب بمفرده رغم كونهم أقرب الناس له.

الشيطان يوسوس للإنسان

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج» عبر قناة الناس، أن الشيطان يوسوس للإنسان بأن وجوده على من حوله غير مرغوب فيه، فيتولد لديه شعور بكونه ضحية ومهمل أنه له حقوق على الآخرين، وبالتالي يصبح الإنسان لديه صوت داخلي يرفع عنه مسؤولية حل المشكلات فيتمسك بالطلب بشكل أكبر.

الاعتمادية يتبعها توكل

وتابع الداعية الإسلامي، أن الشيطان مدرك فكرة الاعتمادية يتبعها توكل، مشيرًا إلى أن الشخص الاعتمادي ينفر الناس منه، والشيطان يقنعه بأنه من حقه طلب حل مشكلاته ممن حوله، وهذا أمر غير صحيح، كون ذلك يجعل الإنسان الاعتمادي يدخل في مرحلة هدم العلاقات مع من حوله.