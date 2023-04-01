الداعية عمرو مهران لـ«قناة الناس»: «الغضب» أداة من أدوات الشيطان

كشف الداعية الإسلامي عمرو مهران، خلال حديثه في برنامج «احتياج» المعروض عبر شاشة قناة الناس، عن الأداة التي يستخدمها الشيطان للسيطرة على عقل الإنسان.

الغضب أداة من أدوات الشيطان

وقال إن «الغضب» أداة من أدوات الشيطان، يستخدمها للسيطرة على الإنسان، حتى يقنط من رحمة الله، وينفر من العبادة.

وأوضح أن الإنسان بحاجة أن يفهم معنى الابتلاء، ولماذا يبتلى حتى يسد الباب أمام الشيطان، فالله قد يبتليك حتى تتعلم، أو أن تعود إليه بدلا من أن تكون عاصيا، وأن تعبده أكثر.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.