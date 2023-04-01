الداعية عمرو مهران لقناة الناس: الابتلاء سنة رب العالمين في العباد

قال الداعية عمرو مهران، إن «الفهم» من الأبواب الضرورية لإشباع احتياج السكون لدى الإنسان.

الابتلاء سنة رب العالمين في العباد

وأضاف عمرو مهران خلال حديثه في برنامج «احتياج» المعروض عبر شاشة قناة الناس، أن الابتلاء سنة رب العالمين في العباد، وليس له علاقة بكون الإنسان مطيعا أو عاصيا.

وذكر أن فهم تلك النقطة تحديدا يساعد الإنسان على تقبل كل أفعال رب العالمين، وأنه غير مستهدف، وهذا جزء من التربية الربانية للعباد.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.