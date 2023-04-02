باحث بمرصد الأزهر لقناة الناس: عبادة الله تصون عقل الإنسان

أجاب خالد الشاذلي باحث بمرصد الأزهر، على سؤال «ماذا يستفيد الله عز وجل من عباداتنا؟»، منبهًا إلى أن علماء الطبيعة قالوا إن الأرض نقطة في صفحة الحياة والفلك، وبالتالي فإن هذه العبادات هي أعمال الإنسان، مشيرًا إلى أن أعمال الإنسان محدودة القوة ولها أجل محدود، ومن المستحيل أن تضيف أرضا بجوار الأرض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات مقدم برنامج «فكر»، على قناة «الناس»، أنّ اللهَ يعلم محدودية الإنسان في أجله وقوته وأنه خلق ضعيف، فإذا أمره بأمر يعود على مصلحة نفسه، وهذا ما بينه سبحانه وتعالى لنفسه في قوله وتعالى «وما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون»، مشيرًا إلى أنّ الله غنيٌ عن هذه العبادة.

وتابع باحث بمرصد الأزهر، أن معرفةَ الله وتوحيده سبحانه وتعالى له ثمرة، وهي أن يحفظ الله على هذا العقل وحدة التلقي عنه، حتى يصونه، فالله سمى نفسه البارئ، وهناك براءة اختراع، فقد خلق الله عقل آلة لها إمكانيات فإذا تعرض للاستقبال من أكثر من مبرمج يفسد العقل: «عندما أمرنا الله أن نوحده ونعبده وحده لا شريك له أراد أن يضمن لنا سلامة العقل في التلقي والتوجه إليه».