الداعية عمرو مهران لقناة الناس: الشيطان يحصر سعادة الإنسان في طلب غير واقعي

قال عمرو مهران الداعية الإسلامي، إن الشيطان يحصر سعادة الإنسان في طلب واحد غير واقعي، للانشغال به طوال الوقت، فيبعده عن السعي والعمل.

الشجرة في حياة كل واحد منا مختلفة

وأضاف خلال برنامجه «احتياج» عبر قناة الناس، أن الشيطان وسوس لسيدنا آدم بأن تلك الشجرة هي الوحيدة التي بها خلوده في الجنة، مشيرًا إلى أن الشيطان يقول لكل شخص منا «هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى»، ولكن الشجرة في حياة كل واحد منا مختلفة عن الآخر.

الشيطان يضغط على الإنسان

وأشار الداعي الإسلامي، إلى أن الشيطان يضغط على الإنسان حتى يصل لمرحلة اقتناعه بفكرة استحالة العيش بهذا الوضع الذي يرفضه، ذاكرا قول الله تعالى: «وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا»، مؤكدًا أن ترتيبات الله جميعًا خير لكل الأطراف.