رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الداعية عمرو مهران لقناة الناس: الشيطان يحصر سعادة الإنسان في طلب غير واقعي

كتب:

يارا أشرف
09:31 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
الداعية عمرو مهران

الداعية عمرو مهران

قال عمرو مهران الداعية الإسلامي، إن الشيطان يحصر سعادة الإنسان في طلب واحد غير واقعي، للانشغال به طوال الوقت، فيبعده عن السعي والعمل.

الشجرة في حياة كل واحد منا مختلفة

وأضاف خلال برنامجه «احتياج» عبر قناة الناس، أن الشيطان وسوس لسيدنا آدم بأن تلك الشجرة هي الوحيدة التي بها خلوده في الجنة، مشيرًا إلى أن الشيطان يقول لكل شخص منا «هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى»، ولكن الشجرة في حياة كل واحد منا مختلفة عن الآخر.

الشيطان يضغط على الإنسان

وأشار الداعي الإسلامي، إلى أن الشيطان يضغط على الإنسان حتى يصل لمرحلة اقتناعه بفكرة استحالة العيش بهذا الوضع الذي يرفضه، ذاكرا قول الله تعالى: «وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا»، مؤكدًا أن ترتيبات الله جميعًا خير لكل الأطراف.

اقرأ المزيد:

الداعية عمرو مهران لـ«قناة الناس»: «الغضب» أداة من أدوات الشيطان

الداعية عمرو مهران لقناة الناس: الابتلاء سنة رب العالمين في العباد

الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: الصبر والشكر يشبعان حاجة السكون عند الإنسان

الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: الابتلاء عطاء من الله ولا علاقة له بالعصية
بقلم يارا أشرف