وزير الصحة يكشف نتائج مبادرة الرئيس السيسي لفحص المقبلين على الزواج

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الهدف من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفحص المقبلين على الزواج، أن يكون الزواج خاليًا من الأمراض المعدية أو الوراثية، من خلال إجراء حزمة الفحوصات الطبية.

أضاف وزير الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن تفاصيل مبادرة المقبلين على الزواج أنها تشمل الفحوصات الطبية الكشف عن الأمراض المعدية وغير السارية، وتوفير المتابعة الطبية للطرفين مما يحد من المضاعفات الإصابة للطرف المصاب إن وجد إصابات بأي من الأمراض.

التكلفة الكبرى على حساب وزارة الصحة

وأشار وزير الصحة إلى المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين، الأجانب منهم واللاجئين المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس بأن التكلفة الكبرى للمبادرة تتم على الوزارة ولا يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة خلال رحلة الفحص الطبي.

تسليم أكثر من 79 ألف وثيقة زواج

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن وصول عدد الأشخاص المفحوصين خلال المبادرة إلى 110 آلاف شخص، منهم لاجئين وأجانب وصل عددهم إلى 848 شخصا، وتم تسليم أكثر من 79 ألف وثيقة للمقبلين على الزواج.

وتابع: «هدفنا بناء أسرة من خلال مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج خالية من الأمراض الوراثية، وعلى المواطنين الذهاب إلى المبادرة والفحص وإجراء الفحص النفسي لأنه في غاية الأهمية للطرفين المقبلين على الزواج».