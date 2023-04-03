فحوصات ما قبل الزواج، من الإجراءات المهمة التي يجب تنفيذها قبل عقد القران، وهي إجراء ضمن مبادرة 100 مليون صحة وترفع شعار «نحو زواج آمن وجيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية»، وتشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، وتوفير المتابعة الطبية للطرفين للحد من مضاعفات الإصابة ومنع انتقال العدوى للطرف الآخر.

وتستعرض «الوطن»، الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج ومواعيد العمل خلال رمضان، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها بشكل مستمر للقراء.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج ومواعيد العمل خلال رمضان

وفي وقت سابق من إطلاق المبادرة كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج مواعيد العمل خلال رمضان، هي بالنسبة للمصريين كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

- صورة شخصية.

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج لغير المصريين

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

- صورة شخصية.

مواعيد عمل مكاتب فحوصات الزواج خلال رمضان

وبعد معرفة الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج، يمكن إجراء فحوصات الزواج في أقرب وحد صحية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن: 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني «100 مليون صحة» قبل موعد إتمام الزواج بـ 14 يومًا، مواعيد عمل المبادرة خلال رمضان من الساعة الـ9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا.

تبلغ رسوم استخراج الشهادة 220 جنيها شاملة التحاليل ومصروفات الطباعة الشهادة ويتم استلام نتائج الفحوصات خلال 14 يومًا، وتتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة سرية وخاصة لكل طرف.