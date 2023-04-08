أمريكا ترحب بإبرام العراق صفقتين بمجال الطاقة: يسهم في استقلاله اقتصاديا

رحبت الولايات المتحدة بما أحرزه العراق من تقدم كبير بإبرام صفقتين في مجال الطاقة من شأنهما تعزيز سيادة العراق واستقلاله وازدهاره الاقتصادي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، إنَّ حكومتي العراق وإقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن تصدير النفط وإدارة الإيرادات عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وأضاف أنَّ هذا الاتفاق يمهد الطريق لميزانية متعددة السنوات الآن أمام مجلس النواب العراقي وقانون المحروقات في نهاية المطاف من أجل تحقيق الاستقرار على المدى الطويل والقدرة على التنبؤ في قطاع الطاقة بالعراق.

وأفاد بأنَّ حكومة العراق توصلت كذلك إلى صفقة غير مسبوقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة (توتال إنرجيز) الفرنسية، تتضمن مشروع لتمكين استعادة الغاز المشتعل واستخدامه في جنوب العراق. وتابع سوليفان قائلا إنه بمجرد تنفيذ هذا المشروع التاريخي، ستزداد إمدادات الكهرباء لصالح الشعب العراقي ويعزز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق ويقلل من الآثار المناخية الضارة من الغاز المحترق في جنوب العراق ويسمح بتصدير منتجات الغاز إلى أسواق جديدة.

كما أعرب عن فخر الولايات المتحدة بدعم هذه المشاريع الإقليمية وغيرها والمبادرات الدبلوماسية المستمرة لتعزيز منطقة الشرق الأوسط الأكثر استقرارًا وترابطًا وازدهارًا، مما يعود بالنفع في النهاية على الولايات المتحدة وشعبها.