توزيع هدايا وورود على أطفال الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي ببنها

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالمستشفيات الجامعية، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل عدد من الأقسام العلاجية.

توزيع هدايا وورود على أطفال الغسيل الكلوي

ووزع رئيس جامعة بنها ومرافقوه هدايا وورود على الأطفال بـ28 حالة، و36 حالة في وحدة أمراض الدم للأطفال، بمشاركة إدارة النشاط الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الشباب، كما تفقد وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة رعاية أمراض الشرايين التاجية.

دعم المستشفيات الجامعية ببنها

وقال الدكتور جمال سوسة، إن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية وتعظيم دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وخلال الجولة، التقى رئيس الجامعة بالأطقم الطبية والتمريض والقائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية وقدم لهم باقات من الزهور، ووجه الشكر لهم وحثهم علي تقديم مزيد من الجهد لراحة المرضى وتخفيف آلامهم.