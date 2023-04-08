تفاصيل إصابة عامل في مشاجرة مع أبناء عمومته بسوهاج

تباشر جهات التحقيق المختصة بجنوب محافظة سوهاج، التحقيق في اعتداء مزارع وابنه بالضرب على نجل عمومتهما، ما أدى إلى إصابته بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ بسبب خلافات على الميراث، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة.

نقل العامل المصاب للمستشفى

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول «أ م م»، 35 سنة، عامل، إلى المستشفى الجامعي ويقيم دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ.

خلافات على الميراث

وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، وسؤال والده المدعو «م م م»، 70 سنة، مزارع ويقيم دائرة المركز، اتهم أبناء عمومته «ا أ م»، 64 سنة، وابنه «جمال» 27 سنة، عامل بأجر، ويقيمان دائرة المركز، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات على الميراث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.