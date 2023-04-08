إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج لتناولهم ثمار «توت» دون غسلها

أصيب 4 أشقاء بحالة تسمم في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عقب تناولهم ثمار توت من شجرة في «حوش» ملحق بمنزلهم، دون غسلها،، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام.

إصابة 4 أشقاء بحالة تسمم

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طهطا، يفيد ورود إشارة من المستشفى العام بإصابة 4 أشقاء بحالة تسمم، عقب تناولهم ثمار توت من شجرة توت بحوش ملحق بمنزله، دون غسلها.

إصابة الأشقاء بحالة إعياء

وتبين استقبال مستشفى طهطا العام «هناء ع ن»، 6 سنوات، وأشقائها «محروس»، 7 سنوات، و«إكرام»، 7 سنوات، و«نصرة»، 3 سنوات، ويقيمون بدائرة قسم طهطا، وجميعهم مصابون بحالة إعياء وقيء.

وأفاد والدهم «عبده ن ث»، 38 سنة، عامل، ويقيم بدائرة القسم، بإصابة أبنائه عقب تناولهم ثمار التوت دون غسله من شجرة توت بحوش ملحق بمنزله، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.