إصابة طفلة بنزيف نتيجة سقوطها من أعلى السلم أثناء اللهو بسوهاج

سقطت طفلة ذات 10 سنوات من أعلى سلم الطابق الثاني، أثناء لهوها بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

ووصلت إلى مستشفى سوهاج الجامعي، الطفلة «رانيا. ه. ك. ي» سن 10 أعوام، طالبة بالمرحلة الابتدائية، وتقيم شارع النادي بدائرة جزيرة شندويل، مصابة «بنزيف بالبطن والصدر» وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة «إدعاء سقوط من علو».

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وبالانتقال والفحص أفاد والدها المدعو «هاني. ك. ي» سن 38 عاما، عامل ويقيم بالناحية ذاتها، قرر أنه أثناء لهو ابنته أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني، انزلقت قدماها وسقطت أرضا، ما نتج عنه إصابتها ونفى الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات الطبية لإسعاف الطفلة.