«مياه القاهرة»: إجراء مسح شامل للخطوط لتقليل الفاقد ومنع أي تسرب

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن هناك العديد من الدراسات والخطط الاستراتيجية الطموحة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، على مستوى القاهرة، من أجل الحفاظ على المياه وتحديد كميات المياه المنصرفة من المحطات، وما جرى استهلاكه طبقا لقراءة العدادات وتقليل نسبة الفاقد حتى تصل إلى النسب العالمية.

مسح للكشف عن التسرب

قال «الشيمي» في بيان، إن الإدارة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب قامت بعمل مسح للكشف عن التسرب بخطوط المياه التابعة للشركة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا المجال.

تقليل الفاقد بعد تغيير العدادات التالفة والمدفونة

أشار إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تمتلك العديد من المعدات المتطورة في مجال الكشف عن التسرب والخبرات والكفاءات الفنية المتميزة في هذا المجال ونجحت في تقليل الفاقد بعد تغيير العدادات التالفة والمدفونة والقضاء على الوصلات غير القانونية.