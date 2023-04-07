رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مياه القاهرة»: إجراء مسح شامل للخطوط لتقليل الفاقد ومنع أي تسرب

كتب:

وائل فايز
03:24 م | الجمعة 07 أبريل 2023
الكشف عن تسرب المياه

الكشف عن تسرب المياه

أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن هناك العديد من الدراسات والخطط الاستراتيجية الطموحة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، على مستوى القاهرة، من أجل الحفاظ على المياه وتحديد كميات المياه المنصرفة من المحطات، وما جرى استهلاكه طبقا لقراءة العدادات وتقليل نسبة الفاقد حتى تصل إلى النسب العالمية.

مسح للكشف عن التسرب

قال «الشيمي» في بيان، إن الإدارة العامة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب قامت بعمل مسح للكشف عن التسرب بخطوط المياه التابعة للشركة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في هذا المجال.

تقليل الفاقد بعد تغيير العدادات التالفة والمدفونة

أشار إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تمتلك العديد من المعدات المتطورة في مجال الكشف عن التسرب والخبرات والكفاءات الفنية المتميزة في هذا المجال ونجحت في تقليل الفاقد بعد تغيير العدادات التالفة والمدفونة والقضاء على الوصلات غير القانونية.

اقرأ المزيد:

شروط التقديم بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي لوزارة التنمية المحلية

قناة الحياة تعرض جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

«الشيوخ» يناقش ترشيد مياه الري والاقتصاد الدائري الأسبوع المقبل

محافظ القليوبية: تنفيذ 99.7% من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة»

غرق 5 أطفال بخزان مياه في معبد جنوب الهند
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.