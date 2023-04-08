مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. إجهاض مخططات الإرهاب في سيناء

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17، اليوم، وذلك بعد الأحداث المتصاعدة التي شهدتها الحلقة الماضية في المواجهة بين التنظيم الإرهابي في سيناء ورجال الجيش المصري، ودعم شيوخ وأهالى القبائل السيناوية في مواجهة مخططات الإرهاب الظلامية في المنطقة، ومن المقرر أن تواصل الحلقة الجديدة استعراض بطولات رجال الجيش في إجهاض محاولات التكفيرين في السيطرة على سيناء.

ويتابع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 إلقاء الضوء على محاولات التنظيم الإرهابي في إسقاط الشيخ زويد والعريش في قبضته، وإعلانها إمارة إسلامية، ونجاح رجال القوات المسحلة المصرية في التصدي لهم بحياتهم ودمائهم، وإعادتهم إلى جحورهم مرة أخرى.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وتبدأ مواعيد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، وفي العاشرة على قناة ON دراما، إضافة إلى طرح الحلقة على منصة «واتش آت» الإلكترونية فور عرضها تلفزيونيا.