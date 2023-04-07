مسلسل «الكتيبة 101» يجذب متابعة أهالي بني سويف: يروي بطولة أبنائنا

جذب مسلسل الكتيبة 101 متابعة أهالي محافظة بني سويف، والذين يتابعون حلقاته بشغف كبير، حيث إنه يمثل الدراما الوطنية بدراما رمضان 2023 وأصبح المواطنون ينتظرونها من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل رمضان، كذلك لما يتضمنه المسلسل من أحداث تضمنت بطولة ابن محافظة بني سويف الشهيد العقيد محمد هارون.

نجاح كبير لمسلسل الكتيبة 101

وحقق مسلسل الكتيبة 101 نجاحًا كبيرًا منذ الحلقة الأولى، جعل الجميع يبحث عن مواعيد مسلسل الكتيبة على قناة أون في رمضان 2023، حيث يتناول بطولات الجيش المصري، والمسلسل يشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، محمد رجب، نهال عنبر، رشا مهدي، وغيرهم من الفنانين.

مواطنون عن مسلسل الكتيبة 101: بطولات عظيمة للجيش المصري

وعبر المواطنون عن شغفهم بمتابعة المسلسل الذي يذاع على قناة يوميًا لما يرويه من بطولات للجيش المصري وابن بني سويف العقيد الشهيد محمد هارون، حيث قال جمال عزوز، مدرس دراسات اجتماعية «الحقيقة أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لنا وجبات درامية محترمة نتجمع حولها جميعًا كأسر مصرية، بينها مسلسل الكتيبة 101 والذي تدور أحداثه حول بطولات رجالنا في القوات المسلحة».

وأضاف: «فخورون بأبينا البطل الشهيد محمد هارون أحد أبناء محافظة بني سويف، حيث إن المسلسل تضمنت أحداثه بطولاته التي كنا نرغب في التعرف عنها عن قرب».

وأضاف ياسر التوني، رجل أعمال: «المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لنا وجبات دسمة، لذلك وجب علينا تقديم الشكر لهم، ومطالبتهم بزيادة جرعة المسلسلات الوطنية، وبخاصة لأبطالنا».

وتابع «التوني» قائلا: «مسلسل الكتيبة 101 استطاع أن يكون على رأس الأعمال الدرامية التى حازت النصيب الأكبر من اهتمام المشاهدين وبخاصة في محافظة بني سويف».