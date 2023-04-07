مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16.. العناصر التكفيرية تستغل السوشيال ميديا

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16، هجوم العناصر التكفيرية على منطقة الشيخ زويد والكمائن الأمنية الموجودة هناك، وذلك لعزل المدينة بشكل كامل عن سيناء وجعلها تحت يديهم كما يريدون، ولكن تصدى لهم الجيش المصري ببسالة كبيرة، وأظهر الجنود في العديد من الكمائن منهم كمين الرفاعي وسدرة والجورة، واستشهد خلال ذلك عدد كبير من جنود الجيش المصري.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16

وظهر بشكل واضح خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 استغلال العناصر التكفيرية للسوشيال ميديا، إذ كانوا يصورون كل الخطوات التي يقوموا بها خلال الهجوم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإدخال الرعب وصنع حالة من الهلع لدى مستخدمي السوشيال ميديا.

أحداث من مسلسل الكتيبة 101

وشهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 تعاون القبائل البدوية في سيناء مع قوات الجيش المصري وهو أمر ليس بجديد على القبائل في سيناء، وهذا الأمر الذي لم تتوقعه العناصر التكفيرية، وحاولت القبائل تقديم المساعدة من خلال تيسير دخولهم إلى المنطقة، وإدخال سيارات الإسعاف لنقل المصابين.