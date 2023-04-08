«التعليم» تعلن جداول امتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين بالخارج، للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يمكن الاستعلام عن جداول امتحانات المصريين من الخارج عبر هذا الرابط.

وتبدأ امتحانات أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني 2023، من الصف الرابع للسادس الابتدائي من 6 مايو 2023، والمرحلتين الإعدادية والثانوية يوم 13 مايو وتستمر الامتحانات حتى يوم 21 مايو من نفس الشهر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تبدأ جميع امتحانات أبناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني 2023، في الساعة 9 صباحًا، ويؤدي طلاب اللغات امتحان المستوي الرفيع في لغة أجنبية واحدة فقط الإنجليزي أو الفرنساوي.