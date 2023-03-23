طالب يتولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.. إليك التفاصيل

في سابقة هي الأولى من نوعها مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية يفوض بيشوي الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة صلاح خطاب الرسمية لغات بإدارة شبين الكوم التعليمية بالقيام بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم لمدة دقيقة.

تولي الطالب بيشوي مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

واستقبل اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الطالب بيشوي فليب فرج، والذي حضر لمكتبه لتهنئة سيادته بشهر رمضان المعَّظم.

وفي لفتةٍ كريمة فوَّض الفولي، بيشوي لاتخاذ قرار مهم حال كونه مديراً للمديرية لمدة دقيقة واحدة.

قرارات الطالب بيشوي بعد توليه منصب التربية والتعليم بالمنوفية

وقال الطالب بيشوي إنه لن يجلس في المكتب ولكن سينزل لمتابعة للمدارس كما يفعل الرئيس السيسي للتعرف على الواقع والعمل على سرعة حل ما يظهر من معوقات.

وأشاد الطالب بتمكين الشباب، وشكر نهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات لسرعة الاستجابة في عرض رغبته في مقابلة مدير المديرية.

جدير بالذكر أن مدرسة صلاح خطاب هي مدرسة رسمية لغات وهي مدرسة متعددة المراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.