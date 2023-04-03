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الرئيس السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف التربية والتعليم

كتب:

محمد ابو عمرة
05:20 م | الإثنين 03 أبريل 2023
خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم

خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والإنتاج الحربـي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى  حوارا مع المتقدمين للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجيا وفنيا وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري

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