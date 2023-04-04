محافظ القليوبية: رصف شارع ترعة الإشارة في بنها بتكلفة 1.7 مليون جنيه

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، جولة ميدانية بمدينة بنها، لمُتابعة أعمال رصف وتطوير شارع فريد ندا، ورصف شارع ترعة الإشارة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتطوير ورصف شوراع المدينة، وتطوير المداخل الرئيسية لإبراز المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

أعمال رصف شارع فريد ندا

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتي مدخل بنها، حيث تم الانتهاء من دمك طبقة السن تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق، ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق، حتي يتم فتحه أمام السيارات الأسبوع المقبل.

كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا، إضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشائها بمنتصف شارع فريد ندا.

رصف شارع ترعة الإشارة

وأشار المحافظ إلى تفقد رصف شارع ترعة الإشارة أمام مباحث الكهرباء بطول 200 متر وعرض 20 مترا، حيث تم الانتهاء تماما من أعمال الرصف ورد الشيء لأصله بتكلفة وصلت 1.7 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع الفرعيه بالمدينة التي تم عمل لها محاضر انضمامية بانتهاء توصيل جميع المرافق للعمل علي تسيير الحركة المرورية وانتظامها بالشوارع.