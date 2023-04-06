وزارة المالية: مكافأة شهرية تصل إلى 2500 جنيه للمتدربين بمعاهد التمريض

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن تعجيل صرف العلاوة الدورية، أشار إلى منح المتدربين إجبارياً في المعاهد العليا للتمريض والعلاج الطبيعي والفني الصحي، خلال فترة تدريبهم مكافأة تبدأ من 1300 جنيه.

مكافأة الأطقم التمريضية

بحسب الكتاب الدوري الذي عممته وزارة المالية، فإن مكافأة المتدربين في العلاج الطبيعي شهرياً 2500 جنيه، وكذلك مكافأة التمريض العالي، في حين أن المتدربين من التمريض المتوسط والفني الصحي، سيحصلون على 1300 جنيه مكافأة شهرية، مع جواز زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على وزير التعليم العالمي وموافقة وزير المالية.

تعجيل صرف العلاوة الدورية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 18 لسنة 2023 بغرض تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، مع تعديل بعض أحكام قانون 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

صرف مرتبات شهر أبريل الخميس المقبل

وتعتزم وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة بحد أدنى 1000 جنيه للزيادة، اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 13 أبريل 2023.