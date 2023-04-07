الغرف التجارية: زيادة احتياطي النقد الأجنبي تأكيد على نجاح السياسة المالية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي هو تأكيد على نجاح السياسة النقدية للبلاد، في وقت يمر فيه الاقتصاد المصري والعالمي بتحديات مركبة غير مسبوقة، نتجت عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، التي فاقمت من حجم التحديات الاقتصادية العالمية.

سلامة وصحة رؤية الجهاز المصرفي

وقال المهندس متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية، استمر في الزيادة - حتى وإن كان بوتيرة بسيطة - إلا أن هذه الزيادة تؤكد على سلامة وصحة رؤية الجهاز المصرفي، الذي يحظى بدعم كبير ومستمر من القيادة السياسية، في التعامل مع التداعيات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي

كان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 95 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه.

تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية الراهنة

وأعرب بشاي، عن تفاؤله بتجاوز مصر للأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن مثل هذه البيانات، تؤكد سلامة وصحة الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية بجميع مؤسساتها، في التعاطي مع الأزمة العالمية، ومحاولة تخفيف تداعياتها قدر الإمكان على الاقتصاد والمواطن.