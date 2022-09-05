مقتل 8 أشخاص في زلزال بقوة 5.3 درجة شمال أفغانستان

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، وقوع زلزال بلغ قوته 5.3 درجة، ضرب محافظة كونار شمال شرق أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، ومن المحتمل أن يرتفع عدد القتلى، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

خسائر مالية وبشرية

وقال مولوي نجيب الله حنيف، مدير الإعلام والثقافة في كونار والمتحدث باسم الحاكم، إنَّ الزلزال تسبب في خسائر مالية وبشرية في المحافظة، مضيفًا أن عدد الضحايا قد يرتفع.

مصرع 1000 شخص منذ يونيو الماضي

ولا تزال أفغانستان تعاني من زلازل قوية أودت بحياة أكثر من 1000 شخص، كما دمرت قرى في شرق أفغانستان منذ يونيو الماضي.