إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في فوة بكفر الشيخ

تمكنت حملة من مجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وبرئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، اليوم السبت، من إزالة 3 حالات تعدي على أراضي علي الرقعة الزراعية بتوابع مدينة فوه، على مساحة 500 متر، ضمن الحملات التي شنها مجالس المدن، ومجلس مدينة فوه عقب الحملة التي شهدتها عدد من قرى مركز فوه، يوم الخميس الماضي، وجرى إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية.

محافظ كفر يشدد على إزالة المباني المخالفة

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر

وشدد محافظ كفر الشيخ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة، كونهما خط أحمر لا يجب المخالفة عليهما، حفاظا على الرقعة الزراعية من التقلص كونها أمن غذائي لمصر.