تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ  

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول في كفر الشيخ، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وذلك ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة فدان و قيراطين و17 سهم بمركز ومدينة الحامول.

أكدت المحافظة على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

اوضحت ي بيان لها، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم علي أرض الواقع.