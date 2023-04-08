طلاب «تجارة الزقازيق» ينظمون زيارة لمحطة تنقية مياه الشرب المرشحة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجامعة الزقازيق، في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب وطالبات الجامعة لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

زيارة ميدانية لطلبة كلية التجارة لمحطة مياه الشرب

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطالبات وطالبات كلية التجارة بجامعة الزقازيق لمحطة تنقية مياه الشرب المرشحة بمدينة الزقازيق تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.