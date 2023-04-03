تنفيذ مشروع لتحسين مياه الشرب بـ3 مناطق في أسوان لخدمة 50 ألف نسمة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد الوكالة السويسرية للتنمية، برئاسة ميخال هراري نائب رئيس الوكالة، لمناقشة مشروع برنامج إدارة مياه الشرب الذي تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى، منها تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفي، والسيل الجديد، وعزب كيما، والذي سيخدم حوالي 50 ألف نسمة.

سد احتياجات شرق أسوان من مياه الشرب

وأكد محافظ أسوان، أن هذا المشروع الحيوي سيلبي احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية، ويقضي على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، مطالباً بأهمية التنسيق المسبق مع الجهات المنفذه للمشروعات الجارية داخل مناطق شرق المدينة، ومنها مشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقي كيما والسماد، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 مترا لضمان عدم وجود أي تعارضات أثناء التنفيذ.

كما طلب المحافظ، الرجوع للدراسة العلمية الخاصة بارتفاع منسوب المياه الجوفية لتحديد نوعية المواسير المستخدمة، والأعماق المطلوبة لتركيبها.

مشروع الصرف الصحي

وأشار «عطية»، في بيان الصحفي، إلى أنه سيتم استكمال مشروع الصرف الصحي الممتد بداية من السيل حتى الجزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وذلك بعد إنهاء حوالي 80% من شبكات الإنحدار وخطوط الطرد، فيما سيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً.

وشهد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمرحلة الثانية مناقشة الأدوار والمسؤوليات والمتابعة الدقيقة بداية من التصميات، ثم مراحل التنفيذ، لحين الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2025، إضافة إلى إستعراض الإنجازات التي تمت في المراحل السابقة والدروس المستفادة منها، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذي خدم حوالي 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري.