طرق سداد فاتورة مياه الشرب عن شهر أبريل 2023.. اعرف الخطوات

بدأ مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى جميع المحافظات في البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكيفية سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر أبريل 2023 بعد إجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية

خطوات سداد فاتورة المياه عن شهر أبريل 2023

ووفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخطوات التي يجب يتبعها مشتركو شركات المياه على مستوى جميع المحافظات من مستخدمي عدادات المياه التقليدية القديمة لسداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر أبريل 2023، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الآندرويد وIOS، أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية للتسهيل على العملاء وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية.

كيفية تحميل تطبيق 125 على الهاتف المحمول

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب، ‘نّه يمكن للمواطن تحميل تطبيق «125-HCWW» من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=hcww.orchtech.com.ebrd_live&hl=ar، واتباع الخطوات التالية:

** الخطوة الأولى : إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

** الخطوة الثانية: اختيار الشركة التابع لها.

** الخطوة الثالثة: إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

**الخطوة الرابعة: تظهر قيمة الفاتورة ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

اليات سداد فواتير استهلاك المياه عن شهر ابريل 2023 بشركة «فوري»

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

** الخطوة الأولى: ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

** الخطوة الثانية: اختَر شركة المياه التابع لها.

** الخطوة الثالثة: أدخل رقم المشترك.

** الخطوة الرابعة: ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

** الخطوة الخامسة: ادفع واستلم الايصال.