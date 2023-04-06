محافظ القليوبية: تنفيذ 99.7% من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة»

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي نفذت بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ المشروعات التي جرى الانتهاء منها، وجار توصيل المرافق لها بالتنسيق مع القطاعات، فضلا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات التي جرى الانتهاء منها لجهات الولاية تمهيدا لتشغيلها، وتشمل الوحدات الصحية والكباري ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات، والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى.

مشروعات مياه الشرب والصرف بحياة كريمة

وأكد المحافظ أنه بالنسبة لمشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي فقد بلغت نسبة التنفيذ 94.2% وبالنسبة لمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فقد بلغت نسبة التنفيذ 99.7% وبلغت نسبة تنفيذ الغاز 79% والمصرية للاتصالات 60% والري 86% والابنية التعليمية 100%

مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية بحياة كريمة

وبالنسبة لمشروعات الجهاز المركزي للتعمير في حياة كريمة فقد بلغ نسبة تنفيذ المجمعات الخدمية 100% والمجمعات الزراعية 100% ومراكز الشباب 92% والوحدات الصحية73% والكهرباء 78% والوحدات الاجتماعية 54% والطرق الداخلية 45% ونقاط الاطفاء 35% والمواقف 12%.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة، والعمل على إزالة كل المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.

كما وجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين (الصباحية – المسائية)، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الاعمال، مؤكداً على انه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع.

ووجه المحافظ الأجهزة بتقديم كل سبل الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لإنهائها في توقيتاتها المحددة مسبقا، موجها السكرتير العام وفريق عمل المشروع بالمتابعة المستمرة للمشروعات ونسب تنفيذها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة للمشروعات، ومراجعتها على أرض الواقع، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.