«الصحة» تحدد موعد انطلاق مبادرة الرئيس الجديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية

كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، تفاصيل مبادرة الرئيس الصحية الجديدة الخاصة بالكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا وسرطان عنق الرحم والقولون، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي لها سيكون منتصف شهر أبريل الجاري.

استبيان مكون من 70 سؤالا

أكد حساني أن المبادرة ستنطلق علي مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة ستدشن استبيانا رسميا إلى كافة منصات التواصل الاجتماعي لها مكون من 70 سؤالا سيتم الدخول عليه من قبل المواطن والقيام بالإجابة عليه ومن خلال الإجابات سيتم معرفة مدي وصول المرض في جسده وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة له بالتوجه فورا إلى وحدات صحية تابعة للوزارة مزودة بالأجهزة الخاصة للمبادرة وإجراء الفحص والكشف والعلاج.

شدد الدكتور محمد حساني، علي أهمية المبادرات الصحية في رفع التوعية للمواطنين بأهمية الصحة والكشف المبكر عن كافة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتغير مفهوم الثقافي الصحي لدى المواطن.

كيفية التعامل مع كافة الحالات المرضية

وثمن حساني الدور الكبير الذي تلعبه الفرق الطبية في المبادرات الصحية، موضحا أن الفرق الطبية قبل انطلاق أي مبادرة صحية قبل انطلاقها يتم تذيب الفرق الطبية شهور عديدة للوصول إلى المستهدف من المواطنين وكيفية التعامل مع كافة الحالات المرضية وتوجيهها بشكلٍ مباشر وصحيح.