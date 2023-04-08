وزير الصحة يعلن افتتاح مركز التحكم والسيطرة على الأمراض رسميا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، افتتاح مركز التحكم والسيطرة على الأمراض، رسميا، داخل المعهد القومي للكبد، وقام الوزير وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان بتفقد المركز والمكون من طابق وجرى العمل عليه منذ شهر.

أهمية مركز التحكم والسيطرة على الأمراض

وقال وزير الصحة والسكان، إن مركز التحكم والسيطرة على الأمراض يتكون من طابق داخل المعهد القومي للكبد، ويعمل على الكشف المبكر عن أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية، لافتا أن المركز يعمل على خدمة المشروعات القومية، ومنها مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وأكد أن افتتاح مركز السيطرة والتحكم في الأمراض إنجاز كبير لمصر، مشيرا إلى أنه سيجري استخدامه في المبادرة الجديدة التي سيجري إعلان تفاصيلها قريبا، وهي مبادرة الكشف عن الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى المركز مزود بالمعامل المتخصصة لفحص أنيميا البحر المتوسطة وغيرها ومزود بالأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تتم في سرية، وترسل إلى المعامل ومنها معمل التحكم والسيطرة على الأمراض.

وتابع وزير الصحة والسكان، بأن الوزارة دورها معرفة الطرفين المقبلين على الزواج بوجود مرض معين إن وجد والعمل على علاجه قبل الزواج.

شهادات مميكنة للمقبلين على الزواج

وأوضح وزير الصحة والسكان، شهادات للمقبلين على الزواج هي مؤمنة ومميكنة من خلال الربط الإلكتروني، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من تحاليل وفحوصات المقبلين على الزواج يجري إرسال رسالة إلى الطرفين لاستسلام الشهادة.

وتابع وزير الصحة والسكان، بأن مصر أصبحت مثالا تحتذي به منظمة الصحة العالمية، لتدشين مبادرات صحية والقيام بعمل مسوحات للمواطنين بشكل فوري على مستوى محافظات الجمهورية.