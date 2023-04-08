وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية: الشروط والتقديم والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عقد امتحانات بشأن مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وبالتالي من المقرر أن تبدأ المسابقة من يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، حتي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، إذ أن مسابقة وزارة الخارجية سوف تعقد في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA.

شروط وظيفة ملحق دبلوماسي بـ وزارة الخارجية

واستعرضت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، شروط الالتحاق بمسابقة وظيفة ملحق دبلوماسي بـ وزارة الخارجية، الشروط والتقديم والأوراق المطلوبة.

وتشمل الاختبارات في وظيفة ملحق دبوماسي بـ وزارة الخارجية شرط اجتياز المواد التالية:

1- اختبار اللغة العربية واللغة الأجنبية.

2- اختبار القانون الدولي العام والمنظمات الدولية.

3- العلاقات الاقتصادية الدولية.

4- العلاقات السياسية الدولة.

وزارة الخارجية تعلن موعد التقديم على وظيفة ملحق دبلوماسي

وأضافت وزارة الخارجية أنه في حالة طلب الاطلاع على شروط المسابقة لوظيفة ملحق دبلوماسي بـ وزارة الخارجية، سيكون اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 9 أبريل 2023، وأشارت وزارة الخارجية إلى أن موعد تقديم الطلبات سيكون اعتبارا من 1 مايو 2023 حتى 22 مايو2023، وذلك على الموقع التالي: careerdiplo.mfa.gov.eg.

جدير بالذكر أن مسابقة وظيفة ملحق دبلوماسي بـ وزارة الخارجية تستهدف ضم جيل جديد من الشباب المؤهل للعمل الدبلوماسي ليقوم بخدمة مصر في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال التدريب والتأهيل بطرق حديثة ومتطورة تواكب الوقت الحالي، إضافة إلى بث الثقة داخلهم وتعريفهم بأهمية ما يقوموا به.