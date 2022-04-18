مسابقة وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.. تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، من خلال إعلان رسمي، عن مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك لاختيار أفضل المرشحين الذي تتوافر بهم كل الشروط والموصفات المطلوبة للتعيين فى هذه الوظائف.

ومن المقرر أن يشمل الامتحان مجموعة مختلفة من الاختبارات الشفهية والتحريرية والقدرات والحاسب الالي، وستكون الأولوية للناجحين وفقا لأسبقية ترتيب درجاتهم، وذلك ضمن مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية.

شروط المشاركة فى مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية عن جميع الشروط الخاصة بمسابقة تعين ملحق دبلوماسي من خلال الرابط التالي هنا، وللدخول إلى موقع المسابقة من خلال الرابط الاليكتروني

الاختبار التحريري

يعقد من 3 - 6 يوليو المقبل، فى تمام الساعة 5 مساء بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ويعقد الاختبار الأول يوم الاحد الموافق 3 يوليو، اختبار مسابقة وزارة الخارجية، فى اللغة العربية واللغات الأجنبية «الإنجليزية والفرنسية»، كلغة أولى، واختيار لغة ثانية من اللغات التالية «الفرنسية - الاسبانية - الإيطالية - اليابانية - الصينية - الروسية - العبرية - التركية - الفارسية»

ويشترط أن يحصل المتسابق على الأقل على 60% كحد أدني للنجاح فى اللغة العربية، و60% أيضا للنجاح في اللغتين الأجنبية الاولي والثانية، وتكون مدة الاختبار 4 ساعات.

الاختبار الثاني: أسئلة في القانون الدولي

يعقد الاختبار الثاني يوم الإثنين الموافق 4 يوليو، ويتضمن أسئلة فى موضوعات القانون الدولي العام، والمنظمات الدولية، ويشترط أن يحصل على 60% كحد أدني للنجاح، ومدة الامتحان 3 ساعات.

أما الاختبار الثالث فيعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو، ويتضمن اختبار عن العلاقات الاقتصادية الدولية، ويشترط أن يحصل على 60% كحد أدني للنجاح، ومدة الامتحان 3 ساعات.

ويعقد الاختبار الرابع يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، يتضمن أسئلة في العلاقات السياسية الدولية، ويشترط أن يحصل على 60% كحد ادني للنجاح، ومدة الامتحان 4 ساعات.

أشياء غير مسموح بها في الامتحان

وأكدت الوزارة عدم السماح بالاحتفاظ بأوراق الأسئلة بعد انتهاء الإجابة، بل سيتم تسليمها مع أوراق الإجابات، لافتة إلى أن كل المتسابقين الذين يجتازون الامتحانات السابقة بمجموع 60% من حقهم استكمال باقي اختبارات المسابقة، ونوهت إلى أن امتحان الحاسب الالي، باللغة الإنجليزية، سيتم الإخطار بالموعد في حينه.

شروط التقدم لامتحان وزارة الخارجية

- أن يكون مصري الجنسية

- ان يكون من أبوين مصريين

- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادله من الجامعات الأجنبية، أو مؤهل عالي من إحدى الكليات العسكرية.

- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية، أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

- ان يكون حسن السيرة والسمعة.

- ألا يكون حُكم علية بعقوبة جنائية، ولو كان رد اليه اعتباره.

- ألا يكون حُكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف.

- ألا يقل سنه عن 21 عام، وألا يزيد عن 27 عام.

- أن تثبت لياقته الصحية، بمعرفة المجلس الطبي الذى تحدده وزارة الخارجية.

المستندات المطلوبة.

- شهادة الميلاد.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة الى وزارة الخارجية.

- صورة شخصية ملونة 4*6

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.