مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية .. تعرف على المواعيد والشروط

«مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية»، كانت الجملة الأكثر بحثاً ورواجاً وتصدراً على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعية المختلفة، بعدما نشرت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إعلاناً عن وظائف بالوزارة كان ضمنها امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك خلال الفترة من يوم 3 يوليو وحتي السادس من الشهر نفسه.

موعد التقديم في مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية

وقالت وزارة الخارجية خلال الإعلان الذي نشرته أمس، إنَّ باب التقديم في مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 حتى الأربعاء 6 يوليو 2022، لافتة إلى أنَّ الامتحان سيتمّ إقامته في مبنى كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

اختبارات متعددة

وحول طبيعة الامتحان الذي سوف يخضع له المتقدم في مسابقة ملحق دبلوماسي في وزارة الخارجية، أوضحت الوزارة أنَّ المتقدم سوف يتمّ امتحانه في عدة مواد هي اللغات الأجنبية والعربية والأجنبية والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية.

وأكّدت وزارة الخارجية أنَّ باب التقديم في مسابقة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية سوف يبدأ اعتباراً من 10 ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وتعد وظيفة الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية هي أولى درجات العمل في السلك الدبلوماسي، يستمر فيها حتى 3 سنوات وينتقل بعدها إلي منصب سكرتير ثالث وهي «نائب قنصل»، وبعدها منصب سكرتير ثان «قنصل مساعد»، بعد قضاء 3 سنوات في العمل بها.

وتختلف وظيفة الملحق الدبلوماسي باختلاف البعثة التابع لها، فهناك الملحق الدبلوماسي العسكري الذي يكون تابع للقنصلية أو السفارة الخاصة بالبلاد، لكنه يتمّ إلحاقه بلجنة عسكرية خالصة، وهناك الملحق الدبلوماسي الاقتصادي ويكون المبعوث مع البعثات الاقتصادية الرسمية التابعة للدولة من آجل تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة باقتصاد الدولة.