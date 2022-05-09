موعد وشروط التقديم لوظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية

الالتحاق بالسلك الدبلوماسي حلم يطمح له الكثير من المواطنين، وعليه كشفت وزارة الخارجية، عن إمكانية حدوث ذلك من خلال الاشتراك في مسابقة نوهت عنها لاختيار أفضل المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين في الوظائف.

وبحسب وزارة الخارجية، فإنه سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من غد الثلاثاء 10 إلى 31 مايو الجاري على أن تكون مدة المسابقة من الأحد الموافق 3 يوليو وحتى الأربعاء 6 يوليو المقبل داخل مبنى كلية الهندسة جامعة عين شمس، إذ يتلقى المتقدم في المسابقة مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفهية والحاسب الآلي، إضافة الى اختبار لقياس القدرات.

تفاصيل وظيفة الملحق الدبلوماسي

وتضمنت وظائف الملحق الدبلومسي عددا من الإجراءات تفاصيلها كالتالي:

- يسدد المتقدم رسما قدره ألف جنيه مصري فقط لا غير عن طريق المنصة الإلكترونية بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونى.

- لا يحق للمتسابق المطالبة برد الرسوم المسددة حال العدول عن دخول المسابقة أو تخلف عن أحد شروط التقدم للمسابقة.

- لن يحق للمتسابق المطالبة باسترداد رسوم التقديم للمسابقة أيا كان قرار الوزارة بشأن المتقدم.

- يكون حضور وعودة المتقدم لتأدية الامتحانات الخاصة بالمسابقة على نفقته الخاصة.

- لن يلتفت للطلبات التى ترد بالبريد أو التى لم تستوف الشروط المنصوص عليها فى الإعلان.

- على كل من يرغب فى التقدم للامتحان، أن يقوم بتحميل صور المستندات التالية على الموقع الإلكترونى(careerdiplo.mfa.gov.eg).

شروط وظيفة ملحق دبلوماسي

ونوهت الخارجية في بيان لها، بأن التعيين سيكون بالنسبة للناجحين وفقًا لأسبقية ترتيب درجاتهم بعد حساب النتيجة النهائية للمسابقة، موضحة عددا من الشروط تفاصيلها كالتالي:

- أن يكون من أبوين مصريين.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية مع مراعاة إنه بالنسبة للحاصلين على الشهادات التى تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المصرية الخاصة والحاصلين على شهادات أجنبية، يشترط أن يكون صادرا بشأنها قرار معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية ولو كان قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة-ولو كان قد رد إليه اعتباره- وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى.

- ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وألا يزيد على 27 سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة وهو يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022.

- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص الذى تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كل امتحانات المسابقة.

الأوراق والمستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

- شهادة المؤهل الدراسى العالى الحاصل عليه.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة الخارجية.

- صورة شخصية واضحة ملونة مقاس (4*6).

- صورة بطاقة الرقة القومى سارية (من الوجهين).

- بالنسبة للمتقدم الحاصلى على مؤهل عال من الخارج أو من إحدى الجامعات الخاصة فى مصر، يشترط تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بأن المؤهل الحاصل عليه معادل قانونًا للدرجات العلمية التى تمنحها الكليات التابعة للجامعات المصرية.

- استيفاء الإقرارات اللازمة التى تعدها وزارة الخارجية عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - يقوم المتقدم بطباعة الإقرارات من الموقع الإلكترونى المشار اليه.

2- يتم استيفاء الإقرارات والتوقيع عليها.

3- يتم إعادة تحميل الإقرارات بعد استيفائها والتوقيع عليها على الموقع الإلكترونى (careerdiplo.mfa.gov.eg)

4- صورة من شهادة «كارت» تلقى المصل المضاد لفيروس كورونا.