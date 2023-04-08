إشادات بمسلسل الكتيبة 101 بعد عرض الحلقة الـ 16: يوثق بطولة الوطن

ردود أفعال إيجابية حققها مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 لدى المشاهدين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من عرض الحلقة التي تطرقت إلى محاولات التنظيم الإرهابي للسيطرة على الشيخ زويد وإعلانها إمارة إسلامية، ونجاح رجال الجيش المصري في إجهاض تلك المحاولات ببسالة الجنود ودمائهم.

ولاقى مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 صدى كبير لدى المشاهدين، حيث توالت التعليقات عبر «تويتر»، فقال أحد المتابعين: «مستوى المعارك الواقعية والتصوير للحرب ومشاهد القتال في الكماين، وكل تفاصيل المشاهد.. زي ما هي توثيق للواقع العظيم للجيش ولأبطال مصر، فهو كمان جزء من إبداع دولة عظمي في الفن، برافو للمخرج ومدير التصوير وكل كاست المسلسل»، وأضاف آخر: «اتفرجوا على الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101 مرة واتنين وعشرة، شوفوا بعينيكم إيه اللي كان متخطط لنا وإزاي الإرهابيين القتلة سعوا لتنفيذ مخططهم».

التكفيريون يهجمون على الكمائن في مسلسل الكتيبة 101

وجاء من ضمن التعليقات: «أحلى حاجة في المسلسل إننا مش قدام بطولة شخصية احنا قدام عمل يوثق بطولة أرض وطن، بقولها وبكل فخر جوايا وشرف مسلسل الكتيبه 101 أعظم وأفضل حاجة في رمضان، وهتفضل معلمة جوه كل بيت مصرى فينا».

إشادات بالمخرج محمد سلامة بعد الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101

ووصلت إشادات مسلسل الكتيبة 101 إلى المخرج محمد سلامة، فقال أحد المتابعين: «محمد سلامة عامل إخراج هائل في الكتيبة 101.. عظمه بجد»، وتابع آخر: «اعتقد بعد الحلقة الـ 16 المخرج محمد سلامة حط نفسه في حتة تانية كأحسن مخرج أكشن»، وتوالت التعليقات: «حلقة الكتيبة101 مبهرة بشكل غير عادي الصراحة احنا وصلنا لمرحلة اننا نقدر أي عمل بكواليتي عالمي لا يقل عن مثيله في أي مكان وتحية واجبة لمخرج العمل محمد سلامة علي المتعة البصرية اللي مقدمها في العمل».