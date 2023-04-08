محافظ أسيوط: استمرار حملات زراعة الأشجار بالقرى والمراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار حملات التشجير والتوعية بقرى مركز أسيوط وبطريق مطار أسيوط الدولي، ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين، بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ووفقا للإمكانات المتاحة تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتوعية بالقرى والمراكز لتحسين نوعية الحياة بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين نوعية الهواء والاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ومراعاة حقوق الأجيال القادمة والتغلب على التحديات البيئية المختلفة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

حملات التوعية والتشجير

وقام مركز ومدينة أسيوط برئاسة حسني درويش، رئيس المركز، بتنفيذ عدة حملات للنظافة والتوعية والتشجير بقرى شطب ومنقباد وسلام وبطريق مطار أسيوط الدولي، وببعض المدارس والمعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية، للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ومكانتها وتوفير بيئة ملائمة لحياة كريمة ضمن المبادرات الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة».

رفع المخلفات

كما تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نقاط التجميع الموجودة بالمنطقة، وتكثيف أعمال الكنس للأتربة الموجودة بالشوارع وبجوار وأعلى الأرصفة والجزر بالمنطقة بواسطة سيارات الكنس الآلي وعمال الكنس اليدوي، وزراعة العشرات من الأشجار بمختلف المنشآت والمدارس والشوارع والميادين، لإعطاء مظهر جمالي وحماية المواطنين من حرارة الشمس ومكافحة التغيرات المناخية.

كما تم بناء أحواض لحماية الأشجار التي تم زراعتها ودهان تلك الأحواض باللون الأبيض، وتنظيم لقاءات توعية داخل المدارس والمنشآت وحثهم على التخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث والأشجار التي تم زراعتها، فضلاً عن تجديد دهان بلدورات الأرصفة والأسوار وكتابة رسائل توعية عليها بأهمية النظافة والحفاظ على ما تم تنفيذه ورسم علم مصر وكتابة عبارات وطنية.