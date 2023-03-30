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مايا مرسي تشيد بمشاركة البابا تواضروس في تعبئة كراتين رمضان

كتب:

محمد أباظة
09:41 ص | الخميس 30 مارس 2023
البابا تواضروس يشارك في تعبئة كراتين رمضان

البابا تواضروس يشارك في تعبئة كراتين رمضان

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمشاركة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إعداد كراتين المواد الغذائية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإشرافه على تعبئة الكراتين بنفسه تحت عنوان «المحبة لا تسقط أبدا».

مايا مرسي تشيد بمشاركة البابا تواضروس

ونشرت مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «المحبة لا تسقط أبدًا.. البابا تواضروس يساعد في تجميع خير للتوزيع في رمضان.. نحن في رباط إلى يوم الدين».

مشاركة البابا تواضروس في إعداد كراتين رمضان

وترجع هذه الصور إلى الثلاثاء الماضي، إذ شارك البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إعداد كراتين رمضان، ضمن اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمساندة المجتمع ومساعدة المحتاجين، وذلك من خلال العديد من البرامج والمؤسسات التابعة للكنيسة كخدمة «اتحبني»، وبرنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية التابع للمكتب البابوي للمشروعات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.