البابا تواضروس يكرم الحاصلة على ذهبية مسابقة «سحر الصداقات»

كرَّم البابا تواضروس الثاني الطالبة ميرال نبيل لحصولها على الميدالية الذهبية في مسابقة «سحر الصداقات» التي أقيمت في دولة أذربيجان عام 2022.

عظة البابا تواضروس

جاء ذلك خلال عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا يكرم الفائزة

وعن الفائزة قال قداسته: «ميرال نبيل نسيم نوار سعد، 14 سنة من كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون بالقاهرة، وهي في مدرسة نوتردام بالزيتون بنات، فازت في مسابقة سحر الصداقات في دولة أذربيجان (من دول آسيا) حصلت على المركز الأول على مستوى العالم وحصلت على الميدالية الذهبية اشترك أكثر من 4 آلاف متسابق في الرسم على مستوى العالم».