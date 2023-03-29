البابا تواضروس يوضح كيفية التعامل مع ذوي الهمم في اجتماع الأربعاء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

محطات رحلة الصوم الكبير

استكمل قداسته سلسلة «محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة»، وتناول جزءًا من الأصحاح التاسع في إنجيل يوحنا، وأشار إلى موضوع الأحد القادم وهو «أحد المولود أعمى»، وموقف الأسرة من أحد أعضائها الذي لديه إعاقة ما، وكيف ينظر العالم إلى هؤلاء «القادرون باختلاف»، وما هي نظرة الكتاب المقدس لهم، من خلال :

1- شعور الأسرة والمحيطين به بالحزن والأسى.

2- التزام الدولة بتوفير الإمكانيات لهم.

3- نظرة الكتاب المقدس له «لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ»، من خلال :

- أنه يمكن استخدامهم ونجاحهم برغم إعاقتهم.

- قدراتهم المتميزة.

- تحديهم للواقع.

البابا يوضح طريقة التعامل مع ذوي الإعاقة

ثم طرح قداسة البابا تساؤلًا: ماذا نفعل عندما يسمح الله بوجود هذا الإنسان في الأسرة؟

1- قبول عطية الله في داخلنا وبدون تذمر، «الَّذِي لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، بَلْ سَيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَةِ أَيْضًا الْمَنْفَذَ».

2- التفكير بطريقة إيجابية بصبر ورضا، والسعي لمعرفة هدف الله ومعرفة رسالة هذا الإنسان في الحياة، وما يستطيع أن يُقدمه، «لأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا يَقْدِرُ أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ».

3- الشكر وعدم التذمر، والثقة أنها رسالة من الله لهذه الأسرة، وأن الله يتمجد في هذا الإنسان، «لاَ هذَا أَخْطَأَ وَلاَ أَبَوَاهُ، لكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ».

4- الفرح بأنها عطية من الله، ومسؤولية أرسلها للأسرة لتستطيع أن تُقدم خدمات للآخرين، «لِكَيْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِيمَانِكُمْ، وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ الْفَانِي، مَعَ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِالنَّارِ».