البابا تواضروس يستقبل وفدا من الرهبنة البندكتية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدًا من الرهبان والراهبات من دير سانت أنسليمو في العاصمة الإيطالية روما، التابعين لنظام الرهبنة البندكتية، الذين أتوا إلى مصر لزيارة مجموعة من أديرتنا القبطية.

تاريخ الكنيسة

رحب بهم البابا وحدثهم عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك عن تاريخ وآباء الرهبنة القبطية.

وشكر رئيس الوفد الأب فرناندو ريفاس قداسة البابا على إتاحة فرصة لقاء قداسته، وأعرب عن سعادته بما رآه في الأديرة القبطية التي تباركوا بزيارتها.

وقدم لهم قداسة البابا في نهاية اللقاء هدايا تذكارية عبارة عن بعض المنتجات اليدوية من صنع رهبان وراهبات بعض من الأديرة القبطية، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

البابا يعطي عدة نصائح بمناسبة أسبوع الآلام

وفي سياق آخر، هنأ البابا أبناءه باقتراب حلول أسبوع الآلام، وقدم في هذه المناسبة عدة نصائح للاستفادة بهذه الأيام المقدسة، جاء على رأس هذه النصائح عدم الانشغال بشيء عن الصلاة، والتركيز في الصلوات والإنجيل.

وجاء نص ما قاله قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي: «كل سنة وأنتم طيبين، أسبوع الآلام هو الأسبوع المقدس، ومن المفترض ألا ننشغل فيه بأي شيء، وتكون اهتماماتنا كلها من خلال الصلوات ومن خلال كل الطقس النسكي لهذا الأسبوع، وهي أيام معدودة وتأتي لمرة واحدة في السنة وتستحق أن نهتم بها في كل بيت، فلا تنشغل بشيء سوى الصلوات والإنجيل والألحان واللحن المعزي (ثوك تاتي جوم)، وتحيا فرحة الألم والتي نسميها (آلام المسيح الخلاصية)، اجعل أسبوع الآلام مختلفًا عن كل أسابيع السنة وينتهي بسلام ونحتفل بعيد القيامة».