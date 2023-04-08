«القاهرة الإخبارية»: لبنان يلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب القصف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب مُراسل «القاهرة الإخبارية»، من بيروت، إن لبنان يوجه شكاوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن القصف الإسرائيلي، كما اجتمع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، مع وزير الخارجية، لبحث موضوع الصواريخ التي أطلقت على الأراضي اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية

وأضاف «سنجاب»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن فجر الجمعة الماضي، شن غارات جوية على مواقع بمدينة «صور» في جنوب لبنان، وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة القليلة قرب صور في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات شمال فلسطين.

مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر أمني لبناني في بيروت أن «مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف منذ بعض الوقت أطراف بلدة القليلة الحدودية في جنوب لبنان».

الجيش اللبناني بدأ ينتشر على الحدود مع إسرائيل

‏وقال المصدر إن الجيش اللبناني بدأ ينتشر على الحدود مع إسرائيل لتحديد موقع إطلاق الصواريخ، وكان الإعلام الاسرائيلي أشار إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.